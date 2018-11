Frankrijk sluit 14 kernreactoren tegen 2035 28 november 2018

Frankrijk gaat 14 van zijn 58 kernreactoren sluiten tegen 2035. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd tijdens een toespraak over zijn energiebeleid. Onder meer in de centrale in Gravelines (Grevelingen), zowat dertig kilometer van de Belgische grens, zullen reactoren worden opgedoekt. De bedoeling is om de afhankelijkheid van kernenergie met 50 tot 70 procent terug te dringen. Volgens het plan van Macron zullen de beide reactoren van de centrale van Fessenheim, in het oosten van Frankrijk, al in de zomer van 2020 worden gesloten. Tegen 2030 moeten daar nog vier tot zes - afhankelijk van de bevoorradingszekerheid - stilgelegde reactoren bijkomen. Er wordt vooral gemikt op sluitingen in oudere sites. Er zullen nog reactoren worden stilgelegd in Tricastin, Bugey, Dampierre, Blayais, Cruas, Chinon en Saint-Laurent.

