Frankrijk populairst, Engeland en Italië belangrijkste afzetmarkt voor topspelers 02 augustus 2018

De poorten van de transfermarkten in Engeland (9 augustus) en Italië (18 augustus) gaan sneller dicht dan de voorbije jaren. En laat de Premier League en de Serie A net populaire bestemmingen zijn voor smaakmakers van onze vaderlandse competitie. Van José Izquierdo (Brighton) over Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) tot bijvoorbeeld Wilfred Ndidi (Leicester City): allemaal werden ze verleid door de lokroep van Engeland of Italië. De spelers die deze zomer nog koste wat het kost de deur van de Jupiler Pro League achter zich toe willen trekken, hoeven echter nog niet helemaal te wanhopen. De voorbije vijf seizoenen was Frankrijk met voorsprong de populairste bestemming. Al moet het wel gesteld dat dat op enkele uitzonderingen als Thomas Meunier (PSG) en Youri Tielemans (Monaco) na zelden voor een stap hogerop was. (TLB)

