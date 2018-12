Frankrijk opent toch onderzoek naar vermiste Kuurnenaar 13 december 2018

00u00 0

Het Franse parket zal alsnog een onderzoek starten naar Kuurnenaar Kevin Vanneste, die op 16 september verdween op Corsica. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Drie maanden lang werd niet gezocht naar de 30-jarige Vanneste, tot grote ergernis van burgemeester van Kuurne Francis Benoit (CD&V). Het grootste probleem bleek dat de Franse autoriteiten de verdwijning niet als verontrustend beschouwden omdat Vanneste meerderjarig was, maar daar komt nu dus verandering in. Eric Brouillard, de procureur van Ajaccio, beval een onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door de politie van Porto-Vecchio. Vanneste was midden september naar Corsica afgereisd voor de GR20-wandeling. Op 16 september had hij een laatste keer contact met zijn familie.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Kevin Vanneste

Corsica