Frankrijk ontruimt migrantenkampen in Parijs 08 november 2019

In het noordoosten van Parijs heeft de politie gisterochtend twee geïmproviseerde tentenkampen ontruimd. In totaal werden 1.606 mensen geëvacueerd. Bij de operatie waren bijna 600 politiemensen betrokken. De migranten, die in tenten in de buurt van de Parijse ringweg leefden, zijn per bus naar sportzalen of opvangcentra in de regio Île-de-France gebracht. Het is sinds 2015 al de 59ste ontruiming van een geïmproviseerd vluchtelingenkamp, aldus de Parijse viceburgemeester. Deze keer ging het wel om de grootste ontruimingsoperatie in meer dan een jaar. De Parijse politiechef maakte ook duidelijk dat hij niet zal dulden dat er opnieuw dergelijke kampen ontstaan.

