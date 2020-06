Exclusief voor abonnees Frankrijk lost de lockdown 15 juni 2020

Vanaf vandaag zal het grootste deel van Frankrijk 'groen' kleuren. Dat betekent dat er geen lockdown meer van kracht is. Lagere en middelbare scholen mogen vanaf 22 juni ook weer alle leerlingen ontvangen. Dat heeft president Emmanuel Macron gisteravond in een toespraak aangekondigd.

Daarnaast zullen bezoeken aan rust- en verzorgingstehuizen opnieuw mogen en heropenen in Île-de-France vanaf vandaag de cafés en restaurants.

Macron zei ook een belastingverhoging, om de uitgaven ten gevolge van de crisis te dekken, uit te sluiten. De tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen, die was uitgesteld vanwege het coronavirus, kan plaatsvinden op 28 juni.

