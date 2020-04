Exclusief voor abonnees Frankrijk laat ouders kiezen 24 april 2020

00u00 0

In Frankrijk gaan de scholen vanaf 11 mei weer open. Dat zal "progressief" gebeuren, "aangepast aan de plaatselijke realiteit", aldus de diensten van president Macron. Het Elysée stelt dat er voorrang wordt gegeven aan de jongsten en aan de kinderen die "het meest in moeilijkheden" verkeren. Er is ook geen verplichting: de ouders beslissen zelf. De versoepeling van de lockdown zal waarschijnlijk gepaard gaan met een verplichting om mondmaskers te dragen op het openbaar vervoer.

