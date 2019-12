Exclusief voor abonnees Frankrijk, Duitsland en Portugal in 'Groep des doods' 02 december 2019

Een groot kampioenschap zonder een 'groep des doods' is zeldzaam. Op het EK 2020 valt die eer Frankrijk, Duitsland en Portugal te beurt, alle ingedeeld in groep F. Om de grootteorde aan te geven: Frankrijk is wereldkampioen, Portugal is met Cristiano Ronaldo Europees kampioen en Duitsland verloor op het vorige WK dan wel wat van zijn pluimen, maar de nieuwe lichting van de Mannschaft stond er wel in de EK-kwalificatie. De bondscoaches lachten wat groen bij de loting van de zware groep: "We zullen er meteen moeten staan", zei de Franse trainer Didier Deschamps. Zijn Duitse collega Joachim Löw gaf er nog een positieve draai aan: "Dit is een voetbalfestival, hiervoor doe je het." Het vierde land in groep F staat nog niet vast. Voor dat ticket vechten IJsland, Roemenië, Hongarije en Bulgarije in de play-offs. (BF)

