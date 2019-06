Exclusief voor abonnees FRANKRIJK CÔTE D'AZUR € 1.595.000 15 juni 2019

Zodra de poort naar de oprit van deze chique villa opendraait, word je overvallen door een zalig vakantiegevoel. De woning is pas vorig jaar volledig opgeknapt en dat gebeurde duidelijk met smaak. Er is volop ingezet op hedendaags comfort. Het oubollige karakter dat zulke villa's vaak hebben, is daardoor verdwenen, maar er zijn wel nog enkele authentieke elementen. Met vijf slaap- en vier badkamers kun je hier met meerdere gezinnen terecht. De woonkamer met open haard is zeker groot genoeg (60 m²). Het overdekte terras en het verwarmde zwembad zorgen voor verkoeling. Gelegen in Les Issambres, wat ook wel eens het kleine zusje van Saint-Maxime wordt genoemd: iets rustiger, maar evenveel mooie zandstranden. Het is een uur tot aan de luchthaven van Nice.

