Frankrijk al 0-2 achter in Davis Cupfinale

Op papier was het enigszins logisch, maar voor het thuispubliek in het Stade Pierre Mauroy van Lille was het toch even slikken dat hun Frankrijk na de eerste dag van de laatste Davis Cupfinale in deze versie al op een 0-2-achterstand stond tegen Kroatië. Eerst toonde Borna Coric (ATP 12) zich met 6-2, 7-5, 6-4 veel te sterk voor Jérémy Chardy (ATP 40) en nadien was ook Marin Cilic (ATP 7) met bijna dezelfde score (6-3, 7-5, 6-4) duidelijk beter dan Jo-Wilfried Tsonga (ATP 259). Eén land wist in de geschiedenis van de Davis Cup ooit een 0-2 op te halen, Australië in 1939. De kans dat de falanx van afscheidnemend kapitein Yannick Noah daarin slaagt, is dus eerder gering. Al kunnen de Fransen vandaag wel rekenen op het sterke dubbelduo Mahut-Herbert en hebben ze ook nog Lucas Pouille (ATP 32) achter de hand om op zondag de plaats van Chardy of Tsonga, die zich blesseerde in de derde set van zijn wedstrijd, in te nemen. "Als je met een paar punten verschil verliest, kan je gefrustreerd zijn", berustte Noah. "Maar vandaag hinkten we te ver achterop. Hun team was gewoon beter. We gaan ons nu proberen vast te klampen aan onze laatste levenslijn en zullen zondag wel zien." Frankrijk mikt op een eerste dubbel sinds 1932 nadat het vorig jaar op dezelfde locatie van België won. (FDW)

