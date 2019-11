Exclusief voor abonnees Frankfurt doet Bayern blozen: 5-1 04 november 2019

De uitslag andersom zou niet verbazen, deze wel: Eintracht Frankfurt klopte Bayern München met liefst 5-1 en reist zo deze week vol vertrouwen af naar Sclessin voor de vierde speeldag in de Europa League. Voor Frankfurt is het een stunt van formaat. Bayern moet al tien jaar terug in de tijd gaan voor zo'n zware nederlaag, toen ook 5-1 op Wolfsburg. Het sleutelmoment zaterdag gebeurde al vroeg in het duel: Jérôme Boateng kreeg na een VAR-interventie rood bij het neerhalen van een doorgebroken speler. Frankfurt benutte de ruimte met zijn numerieke meerderheid uitstekend en kwam voor de rust voor via Kostic en Sow. De aansluitingstreffer van Lewandowski gaf Bayern even hoop, maar na de pauze zorgden Abraham, Hinteregger en Paciência voor partystemming in Frankfurt. Bij Bayern, dat vier punten achterstand telt op koploper Mönchengladbach, kostte de nederlaag de kop van trainer Niko Kovac. De Kroaat was sinds vorig seizoen aan de slag bij Der Rekordmeister. (BF)

