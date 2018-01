Franken (zonder c) neemt ontslag 00u00 0

In de Verenigde Staten heeft de Democraat Al Franken ontslag genomen als senator. Daarmee komt hij de belofte na die hij begin december maakte, nadat verschillende vrouwen beschuldigingen hadden geuit over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De 66-jarige politicus ontkende de aantijgingen en zei dat hij zich de feiten "anders herinnerde", maar stapt dus wel op. Zijn plaats wordt ingenomen door partijgenote Tina Smith, waardoor de balans in de Senaat dezelfde blijft: 52 Republikeinen tegenover 48 Democraten.