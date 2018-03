Frank Van Erum zoekt nieuwe thuis in politiek 29 maart 2018

'Thuis'-acteur Frank Van Erum (40, foto) hoopt in oktober een nieuwe thuis te vinden in het gemeentehuis van Hamme. De acteur, die de rol van Renzo vertolkt, komt met Open Vld op bij de verkiezingen van oktober. Van Erum kreeg in december te horen dat hij uit de serie geschreven zou worden. "Ik heb dus wat meer vrije tijd. Ik ben nooit lid geweest van een politieke partij maar Open Vld was een logische keuze. Ondernemen zit me in het bloed. Vorig jaar opende ik nog mijn eigen theater in Hamme." De acteur hoopt dat hij niet alleen dankzij zijn "bekend gezicht" stemmen zal krijgen. (KDBB)

