Frank Depoorter • Onze hoofdredacteur 2018 | DE KEUZE VAN .. 29 december 2018

00u00 0

11 oktober

Dure dwaling, dure les

Een radeloze radioloog, topscheidsrechter in bijberoep, wordt geboeid afgevoerd bij het uitbreken van het voetbalschandaal. Nee, dan weet zelfs zondagskind Bart Vertenten zich geen houding te geven. Je hebt er het raden naar wat hij denkt, wat hij voélt vooral. Een mengeling van ontreddering, vertwijfeling en schaamte - zoiets moet het zijn. De vraag blijft: dwaalde de ref, of dwaalde het gerecht? Een dure dwaling is het alleszins.

