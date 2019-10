Exclusief voor abonnees Frank Deboosere deelt gele lintjes uit op Dag tegen Kanker 18 oktober 2019

Ter gelegenheid van de Dag tegen Kanker kreeg het Mechelse AZ Sint-Maarten gisteren het bezoek van VRT-weerman Frank Deboosere. Hij deelde er goodiebags en gele lintjes uit aan kankerpatiënten. "Kanker blijft een verschrikkelijke ziekte, maar ik heb geleerd dat, als we elkaar de hand blijven geven, we veel kunnen bereiken", zegt Deboosere, die ook campagneleider is van Kom op tegen Kanker. Hij onderstreepte het belang van vrijwilligers in de oncologische zorg. "Mijn grootmoeder zaliger had indertijd het vuur in de buik en daar werd stilletjes over gezwegen. Nu zien we dat mensen met kanker deel uitmaken van de maatschappij."

