Frank 'De Tank' vrij met enkelband: drugsbaron geeft prijslijst van zijn trafikanten vrij PLA/VTT

00u00 0 Patrick Lefelon Frank V. spendeerde zijn miljoenen graag aan vakanties en dure wagens, zoals een Ferrari. De Krant Frank 'De Tank' V., de spilfiguur in het grootste drugsdossier in Antwerpen van het jaar, mag met een enkelband zijn cel verlaten. Hij zat acht maanden in voorarrest. 'De Tank' heeft de speurders uitgelegd hoe een smokkel in de haven verloopt.

Frank 'De Tank' is een kleurrijk figuur in het Antwerpse criminele milieu. Hij is bodybuilder, dokwerker en gewezen portier in het nachtleven. Sinds hij in 2015 in de drugssmokkel stapte, gaf hij zijn job op. Hij had het te druk met de trafiek en met het opsouperen van de miljoenen die hij daarmee verdiende. Frank V. legde deze zomer gedeeltelijke bekentenissen af over met wie hij werkte en vooral hoeveel hij betaalde. De bedragen doen duizelen. Om cocaïne veilig uit een container te halen heb je op een containerterminal minstens vier helpers nodig.

Een planner verdiende bij 'De Tank' 75.000 tot 100.000 euro om even op de computer te checken waar de pas aangekomen container met drugs was gestald.

