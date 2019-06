Exclusief voor abonnees Francken ziet Dewinter "eindigen in totale nederlaag" 11 juni 2019

"Filip Dewinter zal eindigen zoals Geert Wilders: in totale nederlaag." Dat heeft Theo Francken gezegd in een interview met De Zondag. "Altijd opnieuw over die islam beginnen en op die moslims kappen, dat is vermoeiend. Zijn plaat is grijsgedraaid. Wij zien ook problemen binnen de islam, maar wij willen geen oorlog met de islam", aldus Francken. Hij herhaalde dat Vlaams Belang volgens hem geen racistische partij is. "Ik zie daar wel individuen die racistisch zijn. Maar ik zie die helaas ook in mijn achterban." Francken wil naar eigen zeggen dat het VB een ernstige kans krijgt. Hij denkt dat het kan met de koers die Tom Van Grieken wil varen. Dewinter beschouwt Francken daarentegen als "een groot probleem".

