Francken wil "stevige intellectuele oefening" met PS 24 september 2019

Theo Francken (N-VA) pleit voor "een stevige intellectuele oefening" met PS. Over de vorming van een federale regering, in de eerste plaats. "De puzzel ligt heel complex. We hebben geen tweederdemeerderheid met de PS. De extreme partijen zijn groter geworden, maar spelen eigenlijk niet mee."

Het praktische gevolg daarvan is dat confederalisme veel moeilijker is geworden, aldus Francken. "Je kan dat betreuren, maar je moet met de kaarten spelen die je gekregen hebt." Tegelijkertijd leek Francken zich nu al in te dekken: "Als het lukt en we kunnen landen, is dat goed. Maar als dat niet lukt, dan moeten we de kiezer in de ogen kunnen kijken en kunnen tonen dat we hard hebben gewerkt om het te proberen."