Francken wil kraaien weg uit zijn gemeente 03 juli 2019

Theo Francken (N-VA) wil af van de kraaien en kauwen die zijn gemeente teisteren en dus gaat hij het schepencollege van Lubbeek vragen om de jacht op de vogels te openen. Op zijn twitterpagina maakt hij gewag van "een plaag" in deelgemeente Linden. "Ze vreten alles kaal. Hazen weg, mussen weg, andere kleine vogels weg, zelfs de roofvogels vallen ze aan", laat hij weten. Jan Rodts van de vogelbescherming zegt dat het om kauwen gaat die niet onder de jachtregeling vallen. "Die kauwen verzamelen in Linden, maar je kan echt niet van een plaag spreken, zoals bij ratten. Om ze te bestrijden, moet je toestemming vragen, maar dat kan alleen om schade te voorkomen aan gewassen in de landbouw."

