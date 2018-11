Francken weigert extra plaatsen voor jongeren in winteropvang 30 november 2018

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) weigert extra winteropvang te creëren voor minderjarigen die illegaal in ons land verblijven. Dat zegt Fedasil, dat instaat voor opvang voor asielzoekers. Sinds begin deze maand is het winterplan van kracht voor niet-begeleide minderjarigen. Wanneer jongeren zonder papieren na de kantooruren van straat geplukt worden, hebben ze tijdens de winterkoude recht op opvang. "In totaal zijn er 200 plaatsen voorzien, maar die zijn allemaal al volzet", zegt Fedasil-woordvoerster Mieke Candaele. "Door de hoge instroom van minderjarige asielzoekers en de problematiek van de transmigranten is het opvangnetwerk verzadigd. We hebben de staatssecretaris om 100 extra plaatsen gevraagd, maar die is daar niet op ingegaan."

