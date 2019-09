Exclusief voor abonnees Francken vindt zijn ministerschap in Vlaamse regering "niet evident" 06 september 2019

Theo Francken Vlaams minister van Onderwijs? Zo werd hij getipt, zelf noemt hij het 'niet evident' om als tweede Vlaams-Brabander in de Vlaamse regering te stappen. "Ik heb in de campagne gezegd dat ik graag Asiel en Migratie zou houden en verander niet snel van mening", aldus Francken. "Ben Weyts heeft ook fantastisch gescoord. Hij is ook van Vlaams-Brabant en is een heel goede minister geweest. Twee Vlaams-Brabantse ministers met een beperkt aantal portefeuilles voor onze partij is niet evident. Het zou goed zijn dat N-VA eens Onderwijs krijgt, anderzijds zie ik een gedreven Hilde Crevits en Gwendolyn Rutten aan tafel." Eerder werd, naast Francken, ook Koen Daniëls genoemd indien N-VA het departement Onderwijs zou binnenhalen. Weyts leidt de werkgroep Onderwijs in de onderhandelingen.

