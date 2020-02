Exclusief voor abonnees Francken: "Rechter oordeelt dat asielprocedure van De Block onwettig is" 07 februari 2020

00u00 0

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ziet het vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank in Brussel als het bewijs dat de verstrengde asielprocedure van huidig minister Maggie De Block (Open VLD) onwettig is. Daarin wordt Fedasil verplicht opvang te verlenen aan een asielzoeker, die daar volgens de verstrengde procedure geen recht op had. Francken verwijst naar de dringende wetsaanpassing die hij heeft voorgesteld om de opvangwet terug te brengen tot het minimum aan verplichtingen. Daarvoor hoopt hij op steun van Open VLD.