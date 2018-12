Francken: "Premier moet op blaren zitten" 19 december 2018

0

"De premier heeft gedacht dat hij ons kon omzeilen, hij is er niet geraakt en hij moet nu maar op de blaren zitten." Zo luidt de reactie van ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in een filmpje op Facebook. "Jammer, want we hebben 4,5 jaar goed samengewerkt."

