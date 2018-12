Francken populairste, Peeters uit top 10 08 december 2018

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) blijft afgetekend de populairste politicus in Vlaanderen. Ooit prijkte daar vicepremier Kris Peeters (CD&V), toen nog minister-president. Nu staat hij voor het eerst in meer dan 10 jaar niet meer in de top 10. Hij zakt van plaats 8 naar 12, en laat zich voorbijsteken door voorzitter Wouter Beke (10). Zit de mislukte verhuis naar Antwerpen daar voor iets tussen? (ARA)