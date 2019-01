Francken ondervraagd over humanitaire visa 25 januari 2019

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is gisteren ondervraagd door het gerecht over het schandaal rond de humanitaire visa. Francken kwam onder vuur te liggen na de aanhouding van het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Die wordt ervan verdacht Assyrische christenen aan een humanitair visum te hebben geholpen in ruil voor geld. De man trad op als tussenpersoon voor het toenmalige kabinet van Francken. Eerder maakte Francken duidelijk dat hij zeven verschillende kanalen gebruikte om kandidaten te vinden voor humanitaire visa. Gisteren werd hij verhoord als getuige. (ARA)