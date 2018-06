Francken nog maar eens door het stof 08 juni 2018

Theo Francken (N-VA) heeft voor de zoveelste keer een bolwassing gekregen van meerderheid en oppositie in de Kamer. "Hij spreekt niet in mijn naam", zei Open Vld-fractieleider Patrick Dewael. Francken pleitte dinsdag bij een vergadering van EU-ministers voor een asielmodel waarbij enkel nog beperkte legale asielmigratie een mogelijkheid is. Hij zei ook dat het terugsturen van bootvluchtelingen weer mogelijk moet worden en dat het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Mensenrechten (EVRM) daarvoor omzeild moet worden, al nuanceerde de staatssecretaris dat weer snel. "In de nieuwkomersverklaring vragen we van nieuwkomers dat ze de mensenrechten respecteren zoals vastgelegd in het EVRM. Wel, dan verwachten we dat ook van regeringsleden", sneerde Servais Verherstraeten van CD&V. Premier Michel kondigde aan dat hij zelf naar Parijs en Berlijn trekt om over migratie te spreken. Peter De Roover van N-VA laakte de hypocrisie bij de criticasters van Francken. "Al wie alternatieven voor opengrenzenbeleid voorstelt, komt weer bij onze voorstellen uit." (DDW)

HLN