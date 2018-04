Francken investeert 2,3 miljoen euro voor psychiatrische begeleiding asielzoekers IVDE

13 april 2018

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken investeert via Europese middelen 2,3 miljoen euro in de geestelijke zorg van asielzoekers. "Dit is een hele stap vooruit", aldus de N-VA'er.

Veel asielzoekers in België hebben bombardementen meegemaakt, familieleden en vrienden zien sterven en worstelen daar nu nog mee. Ook je land ontvluchten en elders een nieuw leven opbouwen, is een moeilijk proces. Volgens Francken gaan de medewerkers van de asielcentra zo goed mogelijk om met de trauma's van asielzoekers - ze krijgen daarin ook steun van psychologen en psychiaters. Maar een struikelblok is blijkbaar vaak een opname in de psychiatrie.

Om onder meer die drempel te verlagen, sprak Francken het Europese AMIF-structuurfonds aan: liefst 2,3 miljoen euro krijgt hij van Europa voor de geestelijke zorg van asielzoekers in ons land. "Het geld vloeit onder meer naar het Rode Kruis om mobiele teams op te richten die naar asielcentra trekken om psychologische hulp te bieden. De KU Leuven zal via het project 'ResCareRefugees' een aparte afdeling kunnen uitbouwen die specifiek psychiatrische hulp zal bieden aan kinderen uit oorlogsgebieden. En het psychiatrische ziekenhuis St-Alexius in Grimbergen krijgt middelen om een gerichte psychiatrische behandeling en begeleiding te kunnen bieden bij een dringende interventie", aldus Francken.

De staatssecretaris krijgt via hetzelfde Europese fonds nog 284.000 euro om de cursus 'normen en waarden' voor asielzoekers te veralgemenen. Vandaag wordt zo'n cursus door verschillende asielcentra gegeven, waardoor er veel verschillen zijn tussen de cursussen. Met het geld zullen 675 medewerkers van het Rode Kruis worden opgeleid zodat overal dezelfde cursus wordt gegeven.