Francken in 2019 op weg naar Europa? 28 februari 2018

N-VA overweegt om Theo Francken in 2019 uit te spelen als boegbeeld op de Europese lijst. Daar kan zijn populariteit beter renderen. Francken zelf nuanceert. "Ik heb via een korte sms laten weten dat er meerdere opties zijn, waarvan ik er één ben. Maar er is nog helemaal niets beslist. Er is nog geen discussie over geweest. Ik bevestig dus niét dat ik kandidaat ben voor de Europese lijst." Op de vraag of het hem aanspreekt, antwoordt Francken kort: "Ik sta ter beschikking van de partij."

