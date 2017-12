Francken houdt uitzetting Soedanees tegen, advocaat neemt het op voor staatssecretaris: "Francken heeft gelijk" Vlucht op nippertje opgeschort wegens politiek te gevoelig Redactie

00u00 0 BELGA De Krant Een routineuze uitdrijving van een Soedanese asielzoeker naar Egypte is gisteravond op het laatste nippertje opgeschort. De man was uitgeprocedeerd, maar blijkbaar achten staatssecretaris Francken (N-VA) en premier Michel de politieke context té explosief om door te zetten.

Een 34-jarige Soedanees die in oktober vanuit Caïro op Zaventem landde en daar vruchteloos asiel aanvroeg, liet gisteren via zijn advocaat aan VTM Nieuws weten dat hij vandaag teruggevlogen zou worden. "Het is toch vreemd dat de regering alle repatriëringen naar Soedan opschort tot de resultaten van het onderzoek naar mishandelingen bekend zijn, maar ondertussen Soedanezen naar buurlanden blijft terugsturen. Ik zeg niet dat deze man gefolterd zou worden, maar het spreekt voor zich dat Egypte hem direct zou doorsturen naar Soedan", aldus advocaat Zouhaier Chihaoui.

Het kabinet-Francken was gisteren niet op de hoogte van de vlucht. Het ging namelijk niet om een repatriëring, maar om een zogenaamde 'uitdrijving'. Dat is de juridische term voor een vrij routineuze uitzetting van een asielzoeker die zonder papieren is tegengehouden op een luchthaven en nooit op ons grondgebied was. Een luchtvaartmaatschappij moet in dat geval het initiatief nemen om zo iemand terug te vliegen naar de plaats waar hij vertrokken was, in dit geval Caïro. "Zijn asielaanvraag werd twee keer negatief beantwoord. Dat betekent dat zowel het vluchtelingencommissariaat als de Raad voor Vergunningsbetwistingen geen aanwijzing van gevaar had", aldus het kabinet-Francken.

Toch besliste de staatssecretaris gisteravond na overleg met premier Michel en vicepremier Jambon om de vlucht 'on hold' te zetten tot het onderzoek naar de mishandelingen van Soedanese terugkeerders klaar is. Opmerkelijk, de advocaat van de 34-jarige Soedanees neemt het op voor Francken: “Hij heeft gelijk dat het zeer moeilijk omspringen is met Soedanezen die geen asiel aanvragen en echt niet meewerken met de bevoegde diensten hier. " Lees meer in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.

Meer over Francken

politiek

Michel

Egypte

Caïro

Soedan