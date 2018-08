Francken haalt uit naar Orde van Vlaamse Balies 03 augustus 2018

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) haalt fors uit naar de Orde van Vlaamse Balies. Volgens Francken doet de Orde aan politiek en is ze "de zoveelste opengrenzen-ngo met een links-activistische agenda". De Orde heeft kritiek op de opening van vijf 'family units' in het gesloten repatriëringscentrum in Steenokkerzeel. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ons land al meermaals veroordeeld omdat kinderen van hun vrijheid worden beroofd wegens omstandigheden waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn. "Het maakt daarbij niet uit hoe die opsluiting wordt genoemd", zegt Ordewoordvoerder Hugo Lamon. "Het resultaat is een traumatische ervaring voor die kinderen."

