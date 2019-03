Francken gaat niet opnieuw getuigen over visafraude 22 maart 2019

In een videoboodschap heeft voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gezegd dat hij opnieuw gevraagd werd om te getuigen in een parlementaire hoorzitting over de humanitaire visa. Die kadert in de zaak rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam, die zich liet betalen voor humanitaire visa. Francken kondigt aan dat hij niet naar de hoorzitting zal gaan. "Een maand geleden heb ik zeer uitgebreid en gedetailleerd op alle vragen geantwoord. Maar ik moet tot mijn grootste teleurstelling vaststellen dat er niet geluisterd is naar wat ik gezegd heb. Iedereen had zijn politiek proces al klaar en heeft dat ook duidelijk gebracht."

