Francken en Rutten lijsttrekker in hun thuisgemeente

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten (42) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (39) zullen allebei lijsttrekker zijn bij de verkiezingen in hun woonplaats. Voor Rutten is dat de stad Aarschot, voor de N-VA'er de gemeente Lubbeek - allebei in Vlaams-Brabant. Francken kwam in 2012 al als lijsttrekker op, behaalde 1.349 voorkeurstemmen en werd burgemeester - een ambt waarvoor hij zich laat vervangen sedert zijn intrede in de federale regering. Rutten trok haar lijst, sleepte 695 voorkeurstemmen in de wacht en dient als schepen voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 14 oktober. (VDWT/GVV)