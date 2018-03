Francken en Rutten houden kleine Twitter-oorlog 07 maart 2018

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten hebben op Twitter een oorlogje uitgevochten over het wetsontwerp rond de woonstbetredingen. De Brusselse meerderheid had een resolutie ingediend om het wetsontwerp te herzien. Die tekst werd mee ondertekend door Open Vld en daar klaagde Theo Francken over. De partij wil "blijkbaar aan beide kanten" van de geschiedenis staan, aldus Francken. "Gewoon aan de kant die aanpassingen wil, Theo", reageerde Gwendolyn Rutten gisterochtend op zijn tweet. "Je weet wel, net zoals die andere liberale partij van onze premier." Waarop Francken er dan weer op wees dat MR de "kwakkelresolutie" niet ondertekend heeft en zich onthield. Francken sneerde verder nog naar Rutten dat ze over haar "Brusselse bende niets te zeggen heeft". Waarop zij de bal terugkaatste: "Van standpunt veranderen doet de N-VA wel vaker. Het enige wat wij vragen, is een aanpassing." De strijdbijl werd wat later begraven.

HLN