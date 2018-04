Francken droomt van 0 asielzoekers 16 april 2018

De claim dat nooit iemand meer vluchtelingen binnenliet dan Theo Francken (N-VA) begint de staatssecretaris duidelijk hoog te zitten. Op zijn Facebook-pagina zet hij een goed klinkend boompje op over een Europees asielbeleid naar Australisch voorbeeld, wat er op zou neerkomen dat er in Brussel 0 asielzoekers meer zijn en de lidstaten zelf zouden bepalen wie ze opvangen. "Aan een tempo dat rekening houdt met de sociale, economische en culturele draagkracht van ons land." Er kan dan voorrang worden gegeven aan vervolgde minderheden, zoals de christenen uit het Midden-Oosten, aldus de staatssecretaris. Zelf kan Francken daar weinig aan doen: het asielbeleid in Europa is gebaseerd op internationale conventies, zoals die van Genève. Maar volgens de N-VA'er wordt het ooit realiteit, alleen al doordat rechtse partijen steeds meer macht krijgen in de EU. (DDW)

