Francken doet "eenmalige geste": ons land vangt 15 bootvluchtelingen op 28 juni 2018

Er is een Europese oplossing voor het Duitse reddingsschip Lifeline met 230 migranten aan boord. Het ngo-schip kreeg geen toegang tot Italiaanse havens en dobberde al vijf dagen rond in de Middellandse Zee. Het vluchtelingenschip mag nu aanmeren in Malta en de migranten worden verdeeld over acht landen, waaronder België. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) benadrukt dat het om een eenmalige geste gaat en dat ons land maximaal 15 mensen zal opvangen, die een grote kans maken op asiel. De beslissing kon meteen op forse kritiek van Vlaams Belang rekenen. "Er gaapt een kloof tussen wat Francken zegt en doet." De N-VA'er benadrukt dat een structurele aanpak nodig is. Vanaf vandaag buigen de Europese lidstaten zich twee dagen over het moeilijke migratievraagstuk. (IVDE)

