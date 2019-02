Francken dient klacht in na beschadiging wagen 21 februari 2019

Theo Francken (N-VA) trekt naar de politie omdat zijn wagen aangevallen is tijdens protesten. Bijna 200 mensen manifesteerden dinsdagavond voor een hotel in Verviers, waar Francken een lezing zou komen geven over zijn boek. De lezing werd uiteindelijk geannuleerd, omdat de situatie niet meer veilig was. Gisterochtend heeft Francken officieel een klacht ingediend tegen onbekenden, omdat zijn wagen aan beide kanten beschadigd raakte. Volgens hem heeft de (PS-)burgemeester van Verviers, die ook mee betoogde, op geen enkele manier geprobeerd om de verhitte gemoederen te bedaren. De Waalse minister van Binnenlands Bestuur is alvast van plan om de burgemeester tot de orde te roepen. Het hotel waar de lezing zou plaatsvinden, schat de schade en gemiste inkomsten op ongeveer 15.000 euro, maar dient geen klacht in. (ARA)

