Francken blijft populairste 09 juni 2018

00u00 0

De knik die N-VA maakt in de peiling van de kiesintenties vertaalt zich niet echt in de bijbehorende populariteitspoll. Op de vraag welke politici ze de komende maanden een belangrijke rol willen zien spelen, stippen de meeste Vlaamse respondenten staatssecretaris Theo Francken aan. Voorzitter Bart De Wever blijft nummer 2, vicepremier Jan Jambon blijft op 4: net het trio dat de harde lijn van de partij uitzet. Bij de N-VA'ers maken eigenlijk alleen de Vlaamse ministers Ben Weyts en Geert Bourgeois een duik. Bij de andere partijen valt vooral de daling van Kris Peeters (CD&V) op. De ooit onbetwiste koning van de poppolls zakt van plaats 4 naar 7. In Wallonië bestaat de top 3 uit Magnette, Maingain en Elio Di Rupo (PS). Premier Michel staat pas negende. (DDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN