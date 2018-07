Francken als nazisoldaat: klacht geseponeerd 12 juli 2018

Het Brusselse parket heeft de klacht geseponeerd die Theo Francken (N-VA) had ingediend tegen de jongerenafdeling van Ecolo, omdat die hem had afgebeeld als nazisoldaat. Met de fotomontage wilde Ecolo J aanklagen dat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een samenwerking was aangegaan met Soedan voor de identificatie van transmigranten in de buurt van het Maximiliaanpark. Francken eiste verontschuldigingen, maar kreeg die niet, waarop hij naar het gerecht stapte. Vergeefs. Het dossier wordt afgesloten wegens 'niet prioritair'. "Spijtige zaak", aldus Francken op Twitter. "Als politieke partij een collega afbeelden als nazisoldaat met geweer in de aanslag is op geen enkele wijze te verantwoorden. Pure haat." Het parket bevestigt de seponering. "Maar de klacht is daarom niet definitief afgewezen. Als er nieuwe elementen zijn, kan het dossier opnieuw geopend worden. Of er kan een klacht worden ingediend met burgerlijke partijstelling."

