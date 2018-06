Frances Lefebure past Melania's outfit aan 23 juni 2018

Melania's omstreden jas is ook Frances Lefebure niet ontgaan. Op haar Instagram-pagina is de 'Hotel Römantiek'-presentatrice te zien met dezelfde jas, alleen is het opschrift wel even anders: 'I really do care, don't you?' - 'Ik geef er echt wél om, jij niet dan?' (MVO)

