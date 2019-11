Exclusief voor abonnees Frances Lefebure koppelt je aan vrijwilligerswerk 04 november 2019

Een beetje tijd schenken aan het goede doel: daartoe riep Frances Lefebure gisteren op in 'Make Belgium Great Again'. De presentatrice zal daarom op de zogenaamde 'Grote blind gedropt' op 16 november Vlamingen koppelen aan vrijwilligerswerk, zo kondigde ze gisteren aan. Op basis van interesses - zoals kinderen, ouderen of personen met een beperking - kunnen kandidaat-vrijwilligers zich één namiddag vrijblijvend inzetten voor een organisatie die het beste bij hen past, samen met ervaren vrijwilligers en BV's zoals Dina Tersago en Sieg De Doncker. Bij welke organisatie? Dat blijft tot op het laatste moment geheim. Samen met matchingwebsite Give A Day zoekt het programma naar de ideale match met één van de deelnemende vrijwilligersorganisaties. Inschrijven kan tot en met zondag 10 november via vtm.be.

