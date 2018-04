Frances Lefebure, het zonnetje van Vier: "Soms denk ik: het kán niet dat ik zo vrolijk ben" Redactie

28 april 2018

00u00 0 De Krant Tv-zenders zijn altijd op zoek naar zonnetjes, van die gezichten die stralen en de kijkers een goed gevoel kunnen geven. Bij VIER denken ze er één te hebben gevonden. Frances Lefebure (29) mag na haar debuut in 'Hotel Römantiek' nu ook in 'Café De Mol' haar opgewekte zelve zijn. De dood van haar moeder, elf jaar geleden, is een groot verdriet, maar die pijn heeft haar vooral gedwongen om blij in het leven te staan. "Soms denk ik: ik moet mijn klop nog krijgen. Het kán niet dat ik zo vrolijk ben."

Frances Lefebure is geboren in Gent en dat kan je horen. Als ze wil, kan ze dat accent nochtans perfect verstoppen. Aan het conservatorium studeerde Frances 'Woord', en op simpel verzoek haalt ze nog altijd een vlekkeloos Nederlands boven dat niet eens bekakt klinkt, tenzij je alle nieuwslezers van VRT en VTM bekakt vindt. "Ik heb voor 'Café De Mol' nog gevraagd of ze wilden dat ik het wél deed, maar ik was blij toen ze 'neen' zegden. Vanaf nu doe ik het nooit meer. Ik wil mezelf zijn op televisie, en als ik mezelf ben, dan praat ik met een Gents accent, zo simpel is het. Spontaan zijn in het AN kan ik niet. Ik héb het gedaan, tijdens mijn opleiding, maar toen was ik mezelf niet. Ik was aan het na-apen, ik probeerde iets te zijn wat ik niet ben. Ik speelde een rolletje, nu ben ik Frances."

Waarom hebben je ouders je Frances genoemd?

"Een dochter van een goeie vriend van mijn papa heette zo en hij vond dat de max. Meer zit er niet achter. Als tiener heb ik een tijdje gelogen dat ik naar de dochter van Kurt Cobain ben genoemd - dat vond ik cooler - maar dat was niet echt slim, want de meeste mensen kwamen er toch achter dat die drie jaar jonger is dan ik." (Lacht)

Op tv lijkt het alsof jij je heel hard aan het amuseren bent. Klopt dat?

