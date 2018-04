Fraile bezorgt Astana zege nummer 14 26 april 2018

De Spanjaard Omar Fraile (27) won de eerste rit in lijn in de Ronde van Romandië. In een spurt bergop in de straten van Delémont klopte hij na 166 pittige kilometers Sonny Colbrelli. De Italiaan van Bahrain-Merida was in principe de snelste man in de kopgroep van circa vijftig man, maar hij werd in de finale in de steek gelaten door zijn ploegmaats waardoor hij de sprint van te ver op kop moest beginnen. De zege van Fraile is al de veertiende voor Astana dit seizoen. Daarmee staat de Kazakse ploeg op de derde plaats in de internationale zegestand, na Quick.Step (27 zeges) en Sky (15). Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) was met een achtste plek de beste landgenoot in de rituitslag. De Sloveen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) is de nieuwe leider. (BA/MDB)

