Exclusief voor abonnees Foutparkeren doe je maar beter niet vlák voor de politierechtbank 11 februari 2020

00u00 0

De bestuurder van een zware pick-uptruck die gisteren aan de Veurnse politierechtbank moest zijn, zal binnenkort misschien eens mogen terugkeren naar diezelfde rechtbank. Want de chauffeur had zijn Dodge RAM geparkeerd op een plek voor mindervaliden, zonder de speciale kaart te leggen die daar recht op geeft. Net op dat moment was een zitting van de politierechtbank aan de gang en verontwaardigde getuigen verwittigden de politie. Die stelde een proces-verbaal op. (BBO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis