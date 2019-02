Foutje! KBVB geeft Van der Bruggen gele kaart te veel 19 februari 2019

Hannes Van Der Bruggen staat sinds dit weekend geboekt met 9 gele kaarten. Nog één en hij wordt twee wedstrijden geschorst. In werkelijkheid is hij nog maar aan 8 kaarten toe want tijdens KV Kortrijk- KV Oostende zette de scheidsrechter verkeerdelijk de gele kaart voor het Oostendse nummer 14 Nkaka bij de Kortrijkse 14 Van Der Bruggen. Oostende signaleerde de vergissing aan de bond toen Nkaka onlangs op 4 kaarten stond. Het hield zelfs vrijwillig zijn speler aan de kant uit schrik voor een mogelijke forfaitnederlaag, waarna de bond de vergeten gele kaart voor Nkaka ook effectief aan zijn lijstje toevoegde. Maar bij Van Der Bruggen blijft 'zijn geel' wel ten onrechte geboekt. Het kan de captain nog zuur opbreken. (ESK)

