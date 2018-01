Foutje agent, bestuurders onterecht geflitst 00u00 0

Ook agenten zijn maar mensen. Dat bewees een politieman uit Blankenberge toen hij dinsdagochtend een opvallende misser beging bij het instellen van een flitspaal. De man stelde het toestel in op een maximaal toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur, terwijl op die plek 70 kilometer per uur is toegelaten. Het gevolg was dat talloze bestuurders onterecht werden geflitst. "Toen we verschillende meldingen binnenkregen, hebben we de instellingen meteen aangepast. Het ging om een menselijke fout", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. Hoeveel bestuurders onterecht op de foto staan, is niet duidelijk. "Uiteraard moeten zij hun boete niet betalen", aldus Denoyette. De hardrijders die meer dan 70 kilometer per uur reden, zullen dat wél moeten doen.

