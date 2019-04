Exclusief voor abonnees Foutieve foto 09 april 2019

Op bladzijde 3 van de krant van gisteren werd een verkeerde foto gepubliceerd bij het artikel over het kopschopincident in Antwerpen. De verkeerde foto is een beeld uit de 'Pano'-reportage over Schild & Vrienden en werd geplaatst door een internetgebruiker als reactie op een tweet van Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove. Hij had een foto waarop Ayo A., de verdachte van de schoppartij te zien is met een handvuurwapen, verspreid via sociale media. Het was deze laatste foto die bij het artikel gepubliceerd had moeten worden.