Foute 'man met hoedje' schrijft een boek 22 maart 2019

"Ik wil mijn naam zuiveren en dit hoofdstuk achter mij laten." Fayçal Cheffou - de man die in de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016 ten onrechte geïdentificeerd werd als 'de man met het hoedje' - heeft zijn nachtmerrie opgetekend in een boek. De titel, 'Ils m'ont fait porter le chapeau' (letterlijk: 'Ze hebben me de hoed doen dragen') is een woordspeling die zoveel betekent als: 'Ze gaven me er de schuld van'. In het boek vertelt Cheffou over zijn ondervraging door de politie. "Ze waren met zeven. Ze sloten de stroom naar de kamer af en kwamen binnen. Ik werd geslagen en mijn kleren werden gescheurd. Zo ben ik twee uur in mijn eigen bloed blijven zitten." Hij beweert ook dat een politieman hem een pistool tegen het hoofd zette, waarna andere agenten moesten tussenkomen. Later zou blijken dat de échte man met het hoedje, die vluchtte na de bomaanslag in Zaventem, Mohamed Abrini was. (WHW)

