Foute kant van de wegenwerken gekozen 21 april 2018

Een oudere chauffeur is gisterochtend bij werken ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de Brusselse Ring in Zellik in enkele uitgegraven stroken wegdek beland. "Rond 10.30 uur reed de chauffeur om een nog onduidelijke oorzaak aan de verkeerde kant van de signalisatie", vertelt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW. "In de werfzone had de aannemer al bepaalde stroken wegdek weggehaald. De BMW 5 reed zich daarin vast." Magere troost voor de bestuurder: enkele tientallen meters verderop overkwam op zo goed als hetzelfde moment een andere senior hetzelfde met zijn Renault Mégane. "De chauffeurs moeten nog verder ondervraagd worden om na te gaan of er een verband is", klinkt het. Geen van beiden moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. De lokale politie heeft gisteren aan het bedrijf dat de signalisatie plaatste gevraagd om de hele werfzone opnieuw te inspecteren. "Uit voorzorg", aldus Scrayen. "Want voorlopig zijn er geen indicaties dat met de geplaatste borden iets verkeerd gelopen is." (KSN)

