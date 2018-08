Foute belijning voor basketveld: dat is dan 43.000 euro 25 augustus 2018

Pas vier maanden is de sportzaal in Veurne open, maar het stadsbestuur moet alweer in de portefeuille tasten. "Na een controle door de basketliga Vlaanderen blijkt dat de achterlijn te dicht bij de muur ligt, waardoor we geen officiële basketwedstrijden mogen organiseren", legt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus) uit. "Daarom zullen we de lijnen, alsook de vier basketkorven, opschuiven. Dat is goed voor een uitgave van bijna 43.000 euro. De liga komt pas controleren als de lijnen getrokken zijn. We kunnen die kosten niet verhalen op het bureau dat alles uittekende, omdat wij ons fiat hebben gegeven. De werken zullen twee weken duren." Opmerkelijk: Veurne heeft nog geen basketbalploeg. "Maar wat niet is, kan nog komen", aldus de schepen. (GUS)

