Fout Massop kost Waasland-Beveren twee punten 21 januari 2019

00u00 0

De match die geen winnaar verdiende... kreeg er geen. Waasland-Beveren leek lang op zegekoers, maar schoot zichzelf in de voet. Een mogelijke voorsprong van 9 punten op rode lantaarn Lokeren is nu twee eenheden minder groot. Kapitein Milan Massop was de gebeten hond: de ref beoordeelde een tackle van de Nederlander - na het bekijken van de videobeelden - als erg gevaarlijk. Massop kreeg rood, Cercle een penalty.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN