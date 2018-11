Fourniret staat opnieuw terecht voor moord 12 november 2018

Michel Fourniret (78) moet zich vanaf morgen tot vrijdag verantwoorden voor het hof van assisen in Yvelines, ten oosten van Parijs, voor de moord op Farida Hammiche. De vrouw verdween in 1988 en was de partner van een celgenoot van Fourniret. Na Fournirets vrijlating in datzelfde jaar had ze hem gecontacteerd om de verborgen buit van een bende overvallers - waar zijn celgenoot bij hoorde - op te graven. Fourniret besloot de vrouw echter te doden eenmaal ze de buit in handen hadden. Met het geld kocht Fourniret verscheidene eigendommen. De zeventiger zit momenteel al een levenslange celstraf uit voor de ontvoering, verkrachting en de moord op zeven meisjes en vrouwen, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet (12). Ook Fournirets voormalige echtgenote Monique Olivier staat mee terecht voor medeplichtigheid aan moord en heling. (KSN)

